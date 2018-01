¡Europa FM y Camila Cabello te regalan fantásticos sistemas de sonido portátiles para que montes la fiesta en cualquier parte!

El pasado mes de agosto Camila Cabello lanzó Havana, una de las canciones de 2017 y que sigue pegando fuerte en el recién estrenado 2018. Havana supone la carta de presentación de Camila, el debut en solitario de la ex componente de Fifth Harmony, del que también ha adelantado los temas Real Friends y Never Be The Same.

Ahora Camila Cabello lanza por fin el esperado disco y queremos celebrándolo haciéndote un regalazo para que lleves la música allá donde vayas. Con el sistema de audio portátil de alta potencia con tecnología Bluetooth de Sony podrás organizar una fiesta en cualquier lugar con los graves de EXTRA BASS™2 de GTK-XB60.

Las luces de fiesta integradas completan el ambiente de discoteca y la batería recargable te permite reproducir música incluso sin alimentación durante 14 horas.

¿Quieres convertirte en el rey de la fiesta? Pues tendrás que estar atento a los programas ¿Me Pones?, Ponte A Prueba y Vamos Tarde donde te indicarán cómo conseguirlo.

· ¿Me Pones?: Juanma Romero regalará sistemas de audio portátil el sábado 13 y domingo 14 de enero.

· Ponte A Prueba: Pablo Guerola, Mar Montoro y Sara Gil regalarán sistemas de audio portátil del domingo 14 al jueves 18 de enero.

· Vamos Tarde: Frank Blanco regalará sistemas de audio portátil del lunes 15 al viernes 19 de enero.