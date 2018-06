Europa FM te lleva al concierto de Portugal. The Man en Estocolmo, ¡con quien tú quieras!

Pese a no ser una banda que esté comenzando, su último trabajo Woodstock ha convertido a Portugal. The Man en todo un fenómeno que agota entradas en Estados Unidos, Suecia o El Reino Unido gracias a su éxito global Feel It Still y que ha continuado con su siguiente single 'Keep On'.

Una mezcla de pop, rock, electrónica y psicodelía forman la esencia del sonido de esta banda de Oregón. Los agudos de su vocalista John Gourley nos transportan al rock setentero caracterísitico de las bandas de Woodstock, de ahí el nombre de su último álbum.

Actualmente Portugal. The Man se encuentra en plena gira europea, tocando por diferentes ciudades de Suiza, Austria, Alemania o Reino Unido, donde están colgando el cartel de sold out.

Pero tenemos una sorpresa para ti, porque como bien sabes #ElVeranoNaranjaEuropaFM está cargadito de regalos. ¡Y queremos llevarte a ver a Portugal. The Man a Estocolmo, en la sala Debasen Slussen, con la persona que tú elijas!

¿CÓMO PARTICIPO?

Para ganar el viaje para dos personas que regalamos a Estocolmo para ver a Portugal. The Man, solo tienes que estar muy pendiente de la 🔊 emisión en directo de Europa FM porque una vez al día uno de nuestros locutores dirá "una frase clave" que necesitas para escribirla en el módulo de participación (que encontrarás más abajo), y la irán repitiendo los próximos días.

El fin de semana, Juanma Romero también la recordará en ¿Me Pones? a través de un directo en nuestro Instagram. Además, tendrás que explicar brevemente por qué quieres ir a ver a Portugal. The Man a Estocolmo con Europa FM. La respuesta correcta más original será la ganadora

¡Y recuerda qué cuántas más veces participes más opciones tendrás de ganar!

👉 Recuerda que antes de participar, debes leer atentamente las bases legales