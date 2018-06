REPUTATION STADIUM TOUR | EL 22 DE JUNIO

Europa FM te lleva al concierto de Taylor Swift en Londres, ¡con quien tú quieras!

¿Eres un gran fan de Taylor Swift? ¿Lloraste como nosotros al ver que su Reputation Stadium Tour no pasaba por nuestro país? ¡Entonces este concurso es para ti! Porque queremos llevarte a ver a Taylor Swift a Londres, al Wembley Stadium, con la persona que tú elijas. Y para participar, solo tendrás que estar atent@ a la emisión en directo de Europa FM porque te daremos las 'palabras clave' que tendrás que contestar en el módulo de participación más abajo. ¿Qué me dices? Are you ready for it? 😉 ¡Ya tenemos a nuestra primera ganadora! Recuerda que esta semana tienes otra oportunidad para ir a ver a Taylor a Londres, ¿juegas?

🔊 Escucha Europa FM para enterarte de las 'palabras clave'