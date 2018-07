Europa FM te invita a un encuentro exclusivo con Elefantes

× Bases legales

UNIPREX, S.A.U. (UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, C/ Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid), es propietaria de las cadenas radiofónicas Onda Cero, Europa FM y Melodía FM que operan en el ámbito territorial de España. Los oyentes de estas cadenas pueden participar en su programación a través de los medios que se detallan a continuación, regulándose su participación de acuerdo con las siguientes bases:

1.- PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL ENVÍO DE MENSAJES DE OPINIÓN UNIPREX podrá habilitar distintas vías para la participación de los oyentes en los programas mediante el envío de mensajes de opinión. Principalmente, estas vías serán las siguientes: - A través e un mensaje de texto (SMS) desde un teléfono móvil al número y con la palabra clave que se comunique a la audiencia en cada programa seguida del mensaje que quieran hacer llegar. El coste de los mensajes SMS enviados por el usuario con la referida información es de es de 0,363 € IVA incluido. - A través de la cuenta oficial del programa en cada una de las redes sociales. - A través de un correo electrónico a la dirección que se indique por UNIPREX. UNIPREX queda facultada para comunicar los mensajes enviados a un programa durante su emisión, así como en la página web de la emisora y/o del programa o en las distintas redes sociales. Aquellos mensajes recibidos fuera del horario de emisión podrán ser comunicados en un programa posterior. El envío de estos mensajes no implica en ningún caso la obligación de UNIPREX de comunicarlos. Al utilizar este servicio el usuario declara y garantiza que el contenido de su mensaje no lesiona los derechos al honor, intimidad o propia imagen de cualquier persona, empresa, entidad o asociación, y que nada en él infringe derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial, o cualquier otro derecho exclusivo que pertenezca a terceros. El usuario será responsable frente a cualquier posible reclamación derivada de la infracción de estas condiciones, y se compromete a indemnizar a UNIPREX por cualquier incumplimiento de las garantías otorgadas.

2.- PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS Y SORTEOS a.- Legitimación para participar. Podrá participar en los concursos y sorteos a través de correo electrónico o formulario remitido a través de la web y llamadas telefónicas cualquier persona física mayor de 18 años que resida en el territorio español. En concursos y sorteos será necesario además que el concursante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio. No podrán participar aquellas personas que hayan intervenido en su realización, tampoco los empleados de UNIPREX, ni los de la empresa propietaria de la plataforma SMS que gestione el tratamiento de los mensajes de texto, o sus empresas filiales. Tampoco podrán participar aquellas personas que hubieran resultado ganadoras de un premio en alguno de los programas de la misma cadena (esto es, Europa FM u Onda Cero) durante los seis meses anteriores al concurso que se esté celebrando en ese momento. En caso de que UNIPREX compruebe que se está vulnerando esta condición, se seleccionará otro ganador o se declarará el premio desierto. Los menores podrán participar en aquellos concursos/programas en los que así se especifique por UNIPREX. En el caso de concursos o sorteos que lleven asociado la entrega de un premio, UNIPREX podrá exigir la autorización del padre y madre o tutor para su entrega. UNIPREX se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de las promociones que realice, así como la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo. b.- Mecánica. UNIPREX comunicará a los oyentes las condiciones particulares de los distintos concursos/sorteos: vías de participación, premios, vigencia, etc. UNIPREX podrá modificar el periodo de vigencia, así como las vías de participación, en función del número de participantes, comprometiéndose a comunicar a los oyentes las nuevas condiciones. Para participar a través del correo electrónico, el participante podrá enviar un mensaje a la cuenta de correo que se designe en cada caso. Asimismo UNIPREX utiliza un canal de participación adicional a través de distintas líneas telefónicas, dependiendo de la localización de la emisora, a nivel nacional utiliza 902103262 y 902 300730, y en cada una de las emisoras locales líneas locales, en todos los casos el coste de la llamada es el de una llamada local. c.- Premios. En los concursos, se entregarán los premios que en cada momento comunique UNIPREX. Los premios podrán ser en metálico o en especie. Las fotografías de los premios que pudieran publicarse en la página web de UNIPREX son meramente orientativas, por lo que pueden producirse variaciones en cuanto a características accesorias del producto. El responsable del buen funcionamiento y garantías sobre el producto que, en su caso, sea entregado en concepto de premio, es el fabricante o distribuidor en España. A estos efectos, cualquier queja o reclamación sobre el producto deberá dirigirse contra estas empresas. De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones están sujetos a ingreso a cuenta siempre que el valor del premio sea superior a 300 Euros. En el caso de que, una vez finalizado el concurso, el ganador/a no pudiera ser localizado a través de cualquiera de los datos que hubiera proporcionado, el premio quedará vacante. UNIPREX realizará la entrega del premio dentro de los noventa (90) días siguientes a su obtención, en la forma que UNIPREX determine, en función de su naturaleza. Si el mismo tuviera que ser entregado en persona y el ganador no pasara a recogerlo en el lugar designado por UNIPREX en el plazo de un (1) mes desde la fecha indicada por ésta, el premio quedará desierto. Transcurridos los plazos establecidos no se admitirá ninguna reclamación sobre la falta de entrega de algún premio.

3.-DATOS PERSONALES Los datos facilitados por los oyentes para su participación en las acciones de la cadena quedarán recogidos en el fichero ACCIONES, siendo el responsable del fichero UNIPREX, S.A. La finalidad de este fichero es la gestión de la participación en servicios, concursos, promociones, votaciones y juegos, así como la gestión de premios, publicidad y prospección comercial. Asimismo, los oyentes podrán dar su opinión a través de los correos electrónicos habilitados a tal efecto, de tal forma que los datos facilitados quedarán recogidos en el fichero SUGERENCIAS, cuyo responsable es UNIPREX, S.A. La finalidad de este fichero es la gestión de las sugerencias, consultas, opiniones, solicitudes o comentarios de cualquier clase enviados por los oyentes y usuarios de las webs de UNIPREX, con el fin de mejorar nuestra oferta radiofónica y el servicio a nuestros usuarios. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, de ambos ficheros, deberá realizarse ante la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avda Isla Graciosa nº 13 Edificio Antena 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

4.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

5.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Con el envío del correo electrónico, mensaje, formulario, SMS y/o la llamada telefónica a una de las líneas de UNIPREX, el usuario acepta las presentes bases (que podrán ser consultadas en todo momento en las páginas web www.ondacero.es y www.europafm.com bajo el nombre de “BASES DE PARTICIPACIÓN“) y el criterio de la empresa en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso, programas o sorteo en el que participa. A estos efectos, UNIPREX se reserva, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio, sin que los concursantes puedan realizar reclamación alguna a UNIPREX por ello. Asimismo, da su consentimiento para la comunicación de sus datos (nombre, apellidos y localidad de residencia) y contenido de su mensaje o participación en las páginas web de las emisoras y en las distintas redes sociales, así como, en su caso, las fotografías o imágenes de la entrega del premio.