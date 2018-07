Europa FM te invita a la preparty del Barcelona Beach Festival en Barcelona

Ya no queda nada para el BBF ¡y en Europa FM no podemos esperar! Por eso queremos invitarte a la preparty oficial con Brian Cross, Xavi Alfaro y Hektor Mass, ¡para que empieces ya a bailar y no pares hasta el sábado 14!

La preparty es este jueves 5 de julio en Sutton Barcelona, ¡y los primeros en llegar se llevarán además de regalo abonos para el Barcelona Beach Festival!

¿CÓMO CONSIGO MIS ENTRADAS?

Recoge tus invitaciones de Europa FM para la preparty oficial del BBF por nuestra emisora. Recuerda que estamos en Rambla St. Josep 88-94 4º, en Barcelona [aquí]. ¡Te esperamos!

¡Pero corre, que se agotaaaaaan!