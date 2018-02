Una mujer transexual se gasta más 50.000 euros en parecerse a Kylie Jenner

Kyleigh Potts es la mujer trasgénero cuyo fanatismo por Kylie Jenner la ha llevado a invertir miles de euros en parecerse a ella. Nació como un hombre llamado Kyle Leigh, pero en el fondo siempre supo que era una mujer; por ello lleva varios años tratando de sentirse feliz y en paz consigo misma.

Según ha relatado ella misma a Unilad, se identifica con Kylie porque ambas son dos "patitos feos" que siempre se han sentido diferentes y nunca han sido capaces de encajar en la sociedad. Y la verdad es que la propia Jenner ha reconocido en numerosas ocasiones que siempre se ha sentido diferente a sus hermanas y a su familia.

Por este motivo, el sueño de Kyleigh Potts es convertirse en la gemela de Kylie Jenner. Para ello se ha sometido a más de 40 procedimientos quirúrgicos; desde infiltraciones labiales y en pómulos, hasta prótesis en el mentón, aumento de pecho, operación de nariz y tratamientos faciales con bótox y láser. Todo esto acompañado de las hormonas necesarias para su cambio de género.

La joven tiene previsto seguir con las intervenciones quirúrgicas y cada tres meses se da un "repaso". "Entre mis próximos planes, pretendo hacerme más retoques faciales y aumentarme los glúteos, retocar mis ojeras, operar mis párpados y bajar mi línea natural del cabello", ha confesado a Daily Mail.

"Kylie Jenner siempre ha sido mi objetivo final e inspiración, siento que siempre la he imitado y, como ella, no nací siendo guapa, sino que me he hecho guapa", relata Potts al medio mencionado, "cuando vi que tomaba las riendas de su vida y se transformaba del patito feo que era a la mujer que todos querríamos ser no pude ser más feliz. Toda mujer quiere ser como ella, y todos los hombres quieren acostarse con ella".

Además, Kyleigh Potts ha revelado cómo comenzó su transformación: "comencé por las infiltraciones en la piel en un intento por hacer que todo fuese mejor, y pasé dos años poniéndome tanto que mis labios eran enormes. Luego quise cambiar mi físico, porque me veía como un hombre, pero no casaba con lo que sentía en mi interior".

Ella misma asegura que a menudo la gente la confunde por la calle con Kylie Jenner. ¿Es para tanto el parecido? Juzgad vosotros mismos.