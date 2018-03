Polémica en Miami por meter a un caballo dentro de una discoteca

La discoteca Mokai Lounge, en South Beach (Miami), ha recibido numerosas críticas después de permitir que una bailarina entrara al local encima de un caballo.

Como puede verse en el vídeo, difundido por las redes sociales, la mujer, en bikini, aparece montaba sobre el animal, en un espacio lleno de gente. Ante esa situación, el caballo se aterroriza, jadea e intenta escapar.

A través de Change.Org se ha iniciado una campaña para denunciar que se haya utilizado a un caballo como entretenimiento en un club nocturno.

WATCH: Mokai Lounge in Miami Beach under fire after video surfaced of a horse inside the nightclub pic.twitter.com/C7Saz3q20a

Por otra parte, la policía de la zona ya ha declarado que están investigando el suceso.

Last night MBPD was made aware of this incident at Mokai. We are very concerned over the allegations. As such, we have launched a joint investigation with @MiamiBeachNews Code Enforcement. https://t.co/WsSaMqrHhh