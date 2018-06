La absurda batalla de covers entre Shawn Mendes y James Corden por ver quién es el mejor músico callejero

Menuda competición se marcaron Shawn Mendes y James Corden en 'Late Late Show' este miércoles. El músico y el presentador se disputaban el premio de 'Mejor Artista Callejero' en una loca 'Batalla de Covers'.

El juego comenzó con un concentradísimo Shawn Mendes cantando 'You're Beautiful', de James Blunt, para que de repente apareciese Corden al piano, con una chaqueta de lentejuelas muy brillante para aullar el clásico de rock de Jerry Lee Lewis 'Great Balls of Fire'.

A partir de aquí da comienzo una encarnizada batalla: Mendes respondió con el himno de EDM de Rihanna y Calvin Harris 'We Found Love', y Corden contraatacó con un séquito a sus espaldas: los Back Street Boys (de plástico).

Y claro.. Después de descender de los cielos vestido de ángel con unas enormes alas, era imposible no darlo como ganador: Shawn Mendes entonó un fantástico 'There's Nothing Holding Me Back' con la ayuda de un coro de gospel para rematar una de las actuaciones más surrealistas que hemos visto en Late Late Show.