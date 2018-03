Agresión racista al actor Marius Makon en Madrid: "Soy blanca, te puedo matar y no me pasa nada"

El actor Marius Makon ha sido víctima de una agresión racista en un bar de Madrid. Una mujer empezó a increparle cuando estaba pidiendo un desayuno diciendo que "no quería negros en el local" y que " como era blanca podía matarle y no pasaría nada".

Una mujer de 33 años ha sido detenida tras agredir con una botella de cristal al actor de origen africano Marius Makon, conocido como Elton Prince.

Los hechos ocurrieron a las 7.30 de la mañana en la cervecería 'Martinica' de Móstoles, cuando el actor se disponía a pedir un desayuno en la barra del bar acompañado de unos amigos.

En ese momento fue abordado por una mujer que le gritó: "No quiero negros en el local ni delante mía" y "Puedo matarlo y no me pasaría nada porque soy blanca".

Makon hizo caso omiso a esas palabras, pero la mujer volvió a insultarle, por lo que le respondió que se marcharía del local cuando le dieran su consumición.

Fue entonces cuando, tal como recoge la denuncia interpuesta por el actor, la mujer cogió una botella de cerveza y la estrelló contra la cabeza de Marius, seguido de un segundo golpe que le provocó brechas y heridas necesitando asistencia sanitaria.