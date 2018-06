Aitana y Cepeda ya no ocultan que están juntos: "Te quiero y eso implica todo"

Han pasado cuatro meses desde que terminó Operación Triunfo y por fin podemos decir que la relación de Aitana y Luis Cepeda es una realidad. Desde que salieron de la Academia han sido muchos los rumores que han ido surgiendo sobre si lo suyo era solo amistad o en realidad había algo más entre ellos.

Nada más salir del programa, Luis Cepeda cortaba con su novia y poco después era Aitana la que daba 'unfollow' en las redes a su pareja, Vicente. Sin embargo, aunque siempre se ha visto que entre ellos existía una química especial, nadie había confirmado nada. Y eso que los hemos visto salir juntos del piso de él...

Pues bien, después de muchas habladurías y comentarios, el cumpleaños de Aitana ha sido clave para determinar qué tipo de relación tienen.

La cantante cumple este miércoles 19 años y Cepeda quiso tener con ella un detalle muy especial que hemos visto a través de las redes sociales. El artista consiguió reunir a todos los amigos de Aitana, que viven en Barcelona, para traerlos a Madrid y poder celebrar así todos juntos el cumpleaños. Los invitados se dieron cita en el restaurante Perrachica de la capital. "Han venido mis amigos de Barcelona. Bueno no es que hayan venido, es que Luis los ha traído", cuenta Aitana en un stories de su Instagram. Con ellos se encontraban otros triunfitos: Roi, Nerea, Amaia, Ricky, Raoul y Mimi no se lo quisieron perder. Tampoco faltaron los profesores de la Academia Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Así, Aitana ha querido agradecer a Luis este pedazo de regalo publicando en su Instagram una foto con él. Sin duda, el texto es de lo más revelador. Aitana ya no puede ocultar lo que siente por el ouresano: "Bueno a ti... a ti que te voy a decir. Ayer me regalaste el mejor regalo que era traer a mis mejores amigos. Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada... me has cambiado la forma de ver todas las cosas Luis, me has cambiado la manera de sentir, a mejor. No hace falta “palabras” porque todo se entiende, porque si, te quiero y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor".