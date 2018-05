Amaia Salamanca habla sobre su comentada delgadez

La actriz Amaia Salamanca no para de trabajar y entre tanto trabajo tiene que ocuparse además de sus tres pequeños, y muchos vuelven a preocuparse por su aspecto.

Pero Amaia ha querido sincerarse sobre su cuerpo y los esfuerzos que está haciendo por recuperar peso tras dar a luz a su tercer hijo, fruto de su relación con Rosauro Varo: “Al ser madre, el cuerpo te cambia, cambia el metabolismo, y estoy haciendo esfuerzos por engordar”.

Pudimos ver a la actriz durante la gala de entrega de los Premios Valle Inclán de Teatro, en el Teatro Real de Madrid, donde además comentaba su intención de pasar más tiempo con su familia: “Ahora me he cogido una temporada para estar con mi familia. No un año, pero el verano entero con los niños”.

Amaia Salamanca - Cara - 2018 / Atresplayer.com

IMAGEN DE WOMAN’S SECRET

Aunque se tome un descanso, este verano veremos a Amaia Salamanca por todos lados, ya que repite por segundo año consecutivo como imagen de la colección de baño de la firma Woman’s Secret.

“La primera vez como acababa de dar a luz sí que estaba más insegura, aunque no debería decir eso porque las mujeres tenemos que estar siempre seguras de nosotras mismas. Aunque sí es verdad que me generaba un poco de inseguridad”, comentaba la actriz, que se ha mostrado a favor del uso de Photoshop siempre que sea para realzar la belleza natural.

No es la primera vez que Amaia Salamanca responde a los comentarios sobre su delgadez, ya que el año pasado tuvo que hacerlo tras su paso por 'El Hormiguero', en Antena 3.