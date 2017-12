Lauren Wasser anunciaba esta semana en sus redes sociales que inevitablemente iba a perder la otra pierna, ya que según indican los médicos el TSS (síndrome de shock tóxico) ha causado lesiones permanentes en su pie izquierdo. Ya le amputaron la pierna derecha cuando sufrió el shock.

"Mi pie izquierdo tiene una úlcera abierta, sin talón y sin dedos” explicaba la modelo a la publicación InStyle. “Estoy sufriendo un dolor insoportable a diario. En unos meses, inevitablemente me amputarán la otra pierna y no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero lo que puedo hacer es ayudar a asegurarme de que esto no le pase a los demás”, confesaba Wasser.

Lauren está tratando de conseguir que se promulgue una legislación que obligue a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos a controlar más si los productos de higiene femenina son realmente seguros. Por el momento, esta ley no entrará en vigor, ya que su proyecto ha sido rechazado ya 10 veces por los políticos estadounidenses.