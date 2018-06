El aplaudido anuncio de maquinillas de afeitar femeninas que muestra a mujeres con vello

Cuántas veces habremos visto en los anuncios de depilación a mujeres pasarse la cuchilla por las piernas o las axilas sin tener un solo pelo. Al igual que en los spots de tampones o compresas la regla no aparece de color rojo, sino más bien transparente o azul, en los anuncios de productos para depilarse no aparece un solo vello.

Así, que la marca de productos depilatorios Billie haya hecho (por fin) el primer spot publicitario sobre depilación con pelo real puede, es una buena noticia. "Pelo. Todo el mundo lo tiene. Incluso las mujeres", se puede leer en el anuncio, que sigue: "El mundo hace como que no existe. Pero existe, lo hemos comprobado".

Ante tal novedad (por que todo esto es algo obvio, sí, pero en publicidad es nuevo), las redes sociales se han llenado de comentarios positivos hacia la campaña, aplaudiendo la transparencia y, sobre todo, que la marca haya conseguido expresar la realidad de cada mujer de una manera sencilla, básica y sin prejuicios. Por que lo que han conseguido desde Billie es normalizar, sí, normalizar. ¿Hay algo más normal que tener pelo en las piernas?

Bethel Afework es la modelo que protagoniza la campaña y ella también ha querido mostrar su opinión sobre este tema: "Recuerdo la primera ocasión en la que me embarqué en la única experiencia sin depilar, hace unos años. Lo hice por motivos puramente logísticos: sudo muchísimo menos si tengo algo de vello. Es muy útil, el pelo está ahí por algo. Algunos me aconsejaban, de verdad, que me depilara, porque era como menos mujer", escribe en Instagram. "Afortunadamente, las cosas están cambiando y éste es un buen primer paso. Espero que otras mujeres tengan en cuenta sus propias elecciones se depilen sólo porque quieran, no porque 'deban'".

Bajo el hastag #projectbodyhair, muchas mujeres han contado sus propias experiencias.