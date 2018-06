Ariana Grande estrena nueva música por su 25 cumpleaños

Ariana Grande está que se sale. La cantante acaba de cumplir 25 años y... ¿Qué mejor forma de celebrarlo que sacando un nuevo disco? Además, su reciente compromiso con el humorista Pete Davidson tiene a sus fans locos por saber más detalles de su noviazgo.

Después de presentar su nuevo disco 'Sweetener' con el single 'No Tears Left To Cry', la cantante estrenó sus dos nuevas colaboraciones con Nicki Minaj, con las que pretenden repertir el éxito de 'Bang Bang,'. Por un lado está 'The Light Is Coming', tema que irá en el nuevo disco de Grande y, por otro lado, 'Bed', que formará parte del nuevo álbum de la rapera, bautizado 'Queen'.

Así, poco a poco nos vamos haciendo una idea de cómo sonará 'Sweetener'. Este 26 de junio Grande cumplía 25 años y, para celebrarlo con sus seguidores, la cantante ha publicado un pequeño adelanto del que será su próximo single. El disco saldrá a la venta el próximo 17 de agosto, pero ya está disponible su pre-venta.

"When raindrops fell down from the sky, the day you left me, an angel cried", canta Ariana en el pequeño teaser. /"Cuando las gotas de lluvia cayeron del cielo, el día que me dejaste, un ángel lloró", en español./ Los fans aseguran que este fragmento corresponde a la canción 'Raindrops'.