Ariana Grande y su novio Pete Davidson cantan en un karaoke 'Bring Me To Life' de Evanescence

La celebración del cumpleaños de Ariana Grande ha sido en un karaoke, donde la cantante ha subido al escenario con su novio, Pete Davidson , para cantar Love On Top de Beyoncé y Bring Me To Life de Evanescence .

Ariana Grande ha celebrado sus 25 años rodeada de su novio, Pete Davidson, y de sus amigos en un karaoke.

A través de las redes sociales, hemos podido ver que la pareja y sus colegas disfrutaron de una divertida noche, en la que no faltó música.

La cantante se subió al escenario del bar para interpretar Love On Top de Beyoncé, vídeo que ha gustado mucho a sus fans. Asimismo, esta no fue la única sorpresa, ya que Ariana Grande y Pete Davidson lo dieron todo con Bring Me To Life de Evanescence.

Cristalzinho do Pop! Ariana Grande com amigos no Karaokê cantando "Love On Top". ❤ pic.twitter.com/qUvevqlnhK — BEYONCÉ ALL DAY (@beeyallday) 27 de junio de 2018

Retweeting this because of fucking course Pete is doing Eminem on karaoke. Just when I thought my love had peaked. https://t.co/M9bJ2tQCwj — International House Of Burgos (@AustinAbortion) 27 de junio de 2018