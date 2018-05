Los Backstreet Boys salen al escenario disfrazados de Spice Girls

Ninguno de los presentes en el Backstreet Boys Cruise del pasado martes podría imaginar cómo iban a aparecer los miembros de la boyband sobre el escenario. A ritmo de Wannabe, los 5 componentes aparecían vestidos como las Spice Girls saludando al público al ritmo de la canción.

Mientras Brian aparecía en top y chándal y una coleta como Mel C; Nick Carter hacía lo propio con una peluca rubia y un vestidito blanco cual Emma. Kevin no podía ser otra que Victoria, todo vestido de negro con su característica melena recta; mientras que el lado más salvaje lo interpretaba AJ vestido de leopardo y con una melena afro a lo Mel B. Howie aprovechó su sensualidad latina para enfundarse los atrevidos modelitos de Geri.

También intentaron interpretar 'Say You'l Be There', aunque no tenían muy claro cuando le tocaba cantar a cada uno.

Y la razón de todo esto no era otra que rendir su particular homenaje al Girl Power: "Celebramos todo el poder de las chicas que nos ha mantenido funcionando durante 25 años", escribían junto a una foto vestidos de "Spice Boys". Y es que la boyband sabe perfectamente que la mayor parte de su fanbase y lo que les ha mantenido en activo todos estos años son las mujeres.