Las fotos de Beyoncé completamente desnuda que demuestran que viene de otro planeta

Beyoncé es una de las personas más seguidas en Instagram, pero a diferencia de otras grandes influencers como Kim Kardashian, no suele publicar imágenes extremadamente provocativas ni desnudos.

Por eso las últimas fotos que se han viralizado de la artista, en las que aparece completamente desnuda, han revolucionado a todos sus seguidores.

Se trata de una serie de imágenes pertenecientes a un libro artístico de su gira conjunta con Jay Z, On The Run II, que todavía no ha visto la luz y que muestra instantáneas privadas de la pareja.

De las fotos que se han difundido a través de las redes sociales destaca la que Beyoncé aparece abrazada a Jay Z en la cama desnuda, otra en la que están tumbados y ella luce un minúsculo tanga y una tercera en la que la artista posa de espaldas en la playa también sin nada de ropa.

Y aunque esto ha sido toda una alegría para sus fans, habrá que esperar a la publicación del libro para saber qué otras sorpresas nos tiene preparadas.