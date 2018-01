Las bonitas palabras de Cristina Pedroche tras hacer historia con las Campanadas de Antena 3

Cristina Pedroche fue una de las protagonistas de la pasada Nochevieja, sorprendiendo de nuevo con su esperado modelito, esta vez un mono repleto de transparencias.

Como siempre, la presentadora despierta tanto elogios como críticas, algo que ha dicho no afectarle en más de una ocasión. Pero ahora ha querido escribir en su blog personal un bonito mensaje de agradecimiento tras conseguir el segundo récord histórico de audiencia de Antena 3 en las Campanadas de Fin de año.

Entre los agradecimientos a sus seres cercanos, no faltan Josie, su inseparable amigo responsable de los diseños que ha lucido en todas las Campanadas; así como a su marido: "gracias por todo, por sujetarme, por amarme y aguantarme".

No ha podido olvidar a la audiencia, parte indispensable de esta aventura: "Gracias a todas las personas que me visteis en directo y a las que lo visteis después. Gracias, tanto si os gustó, como si no. Gracias por hacer que hayan sido unas de las campanadas más vistas de la historia de Antena 3. En mi Instagram os dejé ayer el momento más importante de la noche, que por supuesto no fue el vestido, si no mis palabras. Ojalá entre critica y critica, todo el mundo vea ese mensaje."

Este mensaje trataba sobre su discurso pidiendo "la tolerancia cero contra la violencia de género, el año del fin de las violaciones y del acoso sexual o verbal. Que en el año 2018 quede claro por fin que 'no es no' y que nos queremos vivas. Y también lo pido de corazón que en el 2018 se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo".