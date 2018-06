El cambio radical de Conchita Wurst con el que ha sorprendido en una gala benéfica

Tras confesar que es portadora del VIH, Conchita Wurst ha sido una de las protagonistas del evento Life Ball 2018, una de las galas benéficas más importantes del mundo y que tiene como objetivo recaudar fondos contra el sida.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido su nuevo look. La cantante, que desde Eurovisión 2014 ha lucido una melena y barba negra, ahora se ha atrevido con el rubio.

En la gala, donde la temática era la película de Sonrisas y lágrimas, Conchita Wurst interpretó a la novicia María, el personaje de Julie Andrews, y a la vez fue copresentadora del evento, junto a Herbert Fottinger. Además, días antes del evento, la artista lanzó la versión del tema principal del film, The Sound of Music con la Wiener Symphoniker.

The hills are alive with THE SOUND OF MUSIC ⛰ https://t.co/LBBz9SexdE @lifeball @viennasymphony @sonymusic_at #TheSoundOfMusic pic.twitter.com/AA9lBrqBs9