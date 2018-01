Camila Cabello confiesa en qué parte del cuerpo se puso calentadores para su fría actuación en Nochevieja en Times Square

Camila Cabello ha revelado en el programa estadounidense 'The Ellen DeGeneres Show' algunos detalles de su actuación de fin de año en Times Square... ¡que te van a dejar con la boca abierta!.

EN 'THE ELLEN DEGENERES SHOW'

La cantante ha visitado el programa 'The Ellen DeGeneres Show' para hablar, entre otras cosas, de su brillante actuación de Nochevieja en Times Square; en la que, sin duda, la temperatura no era precisamente ideal. Diciembre, Nueva York... El frío era tan insoportable aquella noche que Camila Cabello ha confesado que "durante la prueba de sonido no podía ni sentirme la barbilla".

La cantante, que es nativa de Miami y no está acostumbrada a pasar ese frío, se puso para la actuación hasta tres capas de ropa y utilizó calentadores. Pero, ¿dónde? Para sorpresa de todos los espectadores, no fue en el cuello o en las manos sino.... "ahí abajo", tal y como ella misma afirmó.

Mientras, la presentadora la miraba intentando no partirse de risa. "No se por qué, pero fue genial", sentenció. Y al parecer la idea le funcionó tan bien que no descarta volver a hacerlo en futuras ocasiones: "Creo que lo haré siempre que actúe a esas temperaturas".