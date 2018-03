Las cantantes más poderosas e influyentes de la actualidad

A lo largo de la historia las mujeres han tenido un papel fundamental en el mundo de la música. Muchas de ellas han utilizado su presencia para reivindicar los derechos de las mujeres así como ser un referente para luchas por otros tipos de injusticias.

Afortunadamente en la actualidad esto sigue siendo así y por ello queremos hacer un repaso por algunas de las artistas que además de ser estrellas de la música también son mujeres referentes en muchos ámbitos.

Madonna: Su estética atrevida y su rebeldía rompió con la industria dominada por hombres, siendo un modelo de transgresión y creando una nueva concepción de la mujer sobre el escenario. Su posición en el movimiento feminista ha generado diversos estudios y análisis y además, fue de los primeros icono gay gracias a la lucha y apoyo a este colectivo.

Spice Girls: La girlband que triunfó en la década de los 90 no solo lo hizo por sus canciones pegadizas. Que un grupo de chicas hablasen abiertamente de sexo rompiendo todo tipo de tabúes y que cada una encarnara a un tipo de mujer muy distinta al resto de sus compañeras; las convirtió en las abanderadas del #GirlPower y de la diversidad femenina. Su éxito Wannabe, ha sido reversionado 20 años después como un himno feminista llamado #WhatIReallyReallyWant, reivindicando derechos de mujeres y niños de todo el mundo.

Beyoncé: Ha sido la creadora de grandes himnos feministas como Who Run The World? Girls, seguido de una larga lista de canciones que reivindican el empoderamiento femenino. Su Manifiesto Feminista como parte del proyecto de Maria Shriver, dejó claro el falso mito que existe entre la igualdad de género: "Tenemos que dejar de creernos el mito de la igualdad entre sexos. No es una realidad por el momento. A día de hoy las mujeres representan la mitad de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos pero la mujer trabajadora gana de media un 77% de lo que gana un hombre".

Rihanna: Lejos ha quedado aquella joven que irrumpía con 19 años al son de Umbrella de la mano de Jay Z. A sus 30 años la de Barbados se ha convertido en todo un icono generacional destacando en ámbitos de lo más diversos. Es capaz de lanzar una línea de cosméticos pionera para todo tipos de tono de piel; a la vez que se reúne con líderes mundiales, como el presidente francés, Emmanuel Macron, para hablar de retos educativos; o se somete a una prueba de detección del VIH junto al príncipe Enrique de Inglaterra para concienciar sobre la importancia de la prevención. Dejando claro que la mujer puede ser líder en cualquier sector.

Lady Gaga: Comprometida con todas las causas que la rodean, la neoyorquina destacó dentro del feminismo por liderar el movimiento Body Revolution en 2013, cuando la criticaron precisamente por su aumento de peso. Una ramificación de su fundación Born This Way, comprometida con la lucha LGBT; para concienciar a la sociedad sobre el concepto de belleza.

Missy Elliott: El rap, un género que inevitablemente asociamos con hombres tirando billetes y rodeados de mujeres-florero con poca ropa, también tiene su representante feminista. Con 5 Grammys a sus espaldas combate la hipermasculinidad del rap y el hip hop con unas letras repletas de empoderamiento femenino y con una imagen de seguridad y de llevar las riendas de su carrera desde el principio.

Lorde: De la nueva generación de artistas femeninas Lorde es una de las que se posiciona como un nuevo icono feminista. Al igual que hizo Madonna en su momento, sigue luchando contra la industria dominada por hombres consiguiendo posicionar en el número 1 sus canciones que se salen de todo lo comercial. Su imagen también tiene mucho que decir, ni apuesta por lo sexy ni por lo elegante, sino por se ella misma, y precisamente esa personalidad y ese "porque me da la gana" la han convertido en todo un referente para las nuevas generaciones.