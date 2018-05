Cardi B enamora a Jennifer Lopez cantando 'El Anillo'

Cardi B ha revolucionado a sus seguidores publicando un vídeo en el que podemos verla con un enorme colgante con su nombre y un pronunciado escote cantando un fragmento de ' 'El Anillo', el nuevo single de Jennifer Lopez.

“Hueles como me gusta. Me besas como me gusta. Me agarras como me gusta. Así, así, que a mí me gusta. Como muerde la fruta”, canta la rapera de origen dominicano que al igual que Jennifer Lopez vivía en el barrio neoyorquino de El Bronx.

Jennifer Lopez le ha devuelto el cumplido publicando ella misma el vídeo en su perfil de Instagram. Y es que esta no es la primera vez que Cardi B muestra su admiración por JLo, hace 3 meses la puertorriqueña actuó en el festival Calibash y la rapera publicó un vídeo del concierto desde la primera fila.

"Este es el sueño de una chica del Bronx. No puedo creerlo", escribía junto al vídeo.

Esto ha desatado la locura entre los fans de ambas cantantes que piden a gritos una nueva versión del tema con la colaboración de Cardi B. ¿Y el dueto pa'cuando?