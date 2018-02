Charlize Theron te cuenta qué hacer para exigir un salario equitativo en tu trabajo

Charlize Theron lleva ya mucho tiempo exigiendo que la remuneración que recibe por sus trabajos cinematográficos sea igual que la de los actores con los que comparte protagonismo, o incluso superior al de sus compañeros hombres en caso de que ella sea la única protagonista.

Por eso, considera que sus compañeras de industria deberían dejar de ser tan correctas y pelear más por sus derechos, exigiendo un trato igualitario con respecto a los hombres.

En una entrevista con Kweku Mandela, la nieta de Nelson Mandela, Charlize ha hablado sobre sus trabajos con Chris Hemsworth: "La verdad es que me encuentro en una posición en la que puedo pisar con fuerza y decir: 'Quiero cobrar lo mismo que el protagonista masculino, ya que acabamos de comprometernos para hacer una secuela'. Porque claro, si hemos rodado una película juntos y vamos a rodar una secuela, lo lógico es que lo hagamos en las mismas condiciones".

La actriz ha querido animar a todas las mujeres a que hagan los mismo, garantizándoles que en realidad no le costó tanto trabajo conseguirlo: "Lo interesante de todo esto, es que pregunté a la gente del estudio y enseguida me dijeron que sí. Y me quedé algo sorprendida, pensando que iba a tener que luchar más. Me dije: '¿En serio sólo había que decirlo?'. Creo que debemos dejar de ser tan educadas en ese sentido y pedir lo que nos merecemos".

Además, la actriz sudafricana también se ha referido a la equiparación de otros derechos entre hombres y mujeres, asegurando que el movimiento femenino #MeToo, gracias a la increíble unidad de sus miembros en la defensa de sus derechos, conseguirá fortificar al movimiento femenino.

"Creo que nunca he visto nada parecido en mi vida, es como un efecto en cadena. Cada vez hay más mujeres que se ven animadas por otras mujeres a expresar sus vivencias y a ser autosuficientes. La verdad es que el movimiento está ganando fuerza con rapidez, es como ver una roca cayendo a toda velocidad desde lo alto de una montaña. Y yo estoy disfrutando mucho viendo cómo están cambiando las cosas", ha confesado.