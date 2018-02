Chayanne presume de tableta de chocolate a sus 49 años

Y ABRE UN DEBATE SOBRE SU LOOK

El cantante Chayanne ha prendido fuego a Instagram después de publicar una imagen suya sin camiseta. En menos de 24 horas, la fotografía acumula más de 280.000 'me gusta'.

Que Chayanne es un conquistador por naturaleza ya lo sabíamos. Lo que no teníamos tan claro es que, a pesar de haber cumplido ya los 49 años, el cantante se mantiene en plena forma y sigue luciendo un torso espectacular, digno de cualquier habitual de gimnasio. ¡Cuántos jovencitos matarían por estar así de estupendos!.

En la imagen podemos ver al cantante puertorriqueño sonriendo para la cámara, vestido únicamente con un bañador y unas gafas de sol sobre la cabeza. Por los reflejos de la ventana, apostaríamos lo que fuera porque Chayanne se encuentra en algún lugar paradisíaco disfrutando de unos días de relax.

De hecho, puede que esos "días libres" le hayan dado al cantante tiempo para pensar y para plantearse un cambio de look. El cantante abría un debate con sus seguidores y, junto al post de la imagen, escribía: "Me afeito la barba o me la dejo?"

Entre los comentarios había opiniones de todo tipo. Algunos seguidores le decían que así le quedaba bien, mientras que otros preferían que se afeitase y se quitase la barba. ¡Solo nos queda descubrir qué habrá hecho al final!