Christina Aguilera lanza 'Like I Do', un nuevo adelanto de su próximo álbum

'Liberation' , el nuevo y esperadísimo disco de Christina Aguilera , está a punto de publicarse. Será el próximo 15 de junio cuando la cantante del mítico 'Dirrty' vuelva a las listas de ventas. Mientras, puedes difrutar de 'Like I Do', su nuevo tema.

Seis años después de su última entrega, Christina Aguilera está oficialmente de regreso con el lanzamiento de su sexto disco de estudio, Liberation, que se pondrá a la venta el próximo 15 de junio.

De este nuevo álbum la cantante ya nos ha adelantado varios temas: 'Accelerate', 'Twice' y 'Fall in Line', esta última a dúo con Demi Lovato, un himno feminista contra aquellos que de pequeñas les robaron la infancia para convertirlas en estrellas Disney.

Ahora la cantante ha lanzado 'Like I Do', una colaboración con el rapero estadounidense GoldLink. ¿Todavía no la has escuchado?