La contundente respuesta de Ariel Winter a un usuario que se mete con su escote

Desde que Ariel Winter (Alex en Modern Family) se sometió a una operación de reducción de pecho, la actriz se siente mucho más segura con su cuerpo y así lo demuestra en sus redes sociales, donde comparte imágenes con looks de lo más sexys. Sin embargo, Winter ha tenido que lidiar (más de una vez) con algún indeseable que critica su forma de vestir.

¿Por qué Ariel Winter no puede ponerse un vestido escotado si le apetece?, ¿por qué una mujer no puede sentirse sexy sin tener que aguantar comentarios desagradables?.

La actriz, que se sometió hace un tiempo a una operación de reducción de pecho para sentirse más cómoda, comparte a través de sus redes sociales un montón de imágenes con vestidos de infarto, escotes infinitos... y la verdad es que está estupenda.

Sin embargo, no es la primera vez que Ariel Winter tiene que contestar a algún usuario que critica su forma de vestir y la tacha de provocadora. El periodista Ivo Widlak la increpó en Twitter escribiendo: "El problema con #SexualHarassment en #Hollywood es más profundo que todos los #activistas piensan; por ejemplo @ArielWinter1 es decir: me pregunto por qué se puso el vestido. Si pones tus #tetas en exhibición, no te sorprendas cuando un tipo quiera agarrarlas. #BS #MeToo #TimesUp"

Ni corta ni perezosa, la actriz le contestó de manera rotunda: "Tienes razón. Supongo que no debería sorprenderme. Y supongo que si esto es lo que debería esperar, entonces debería esperar también que mi pequeños tacones altos lo pateen justo entre sus piernas. Mi cuerpo es mío sin importar lo que use. Las mujeres no son objetos para ser acariciados. Punto."