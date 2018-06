La conversación de Kesha y Lady Gaga donde hablan de que Dr. Luke también abusó de Katy Perry

El Mundial de Rusia ya ha comenzado y, aunque las propuestas musicales han ido llegando a cuenta gotas, ya podemos decir que tenemos la banda sonora que animará los estadios, bares y casas donde se juegue el evento deportivo más esperado del año. J Balvin pisa fuerte con 'Positivo', Nicky Jam y Will Smith hacen lo propio en 'Life it Up' y 'Colors', de Jason Derulo y Maluma, es el himno oficial de Coca Cola. Demarco Flamento y Sergio Ramos animan a los nuestros con 'Otra estrella en tu corazón' y Taburete nos habla 'Desde Rusia con Amor'.

