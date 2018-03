El corte de pelo de Jessica Alba con el que la mayoría de madres se sienten identificadas

Desde que dio a luz a su último hijo el pasado 1 de enero, Jessica Alba no había vuelto a pisar una peluquería, o al menos... no para cortarse el pelo. Quizá su paso por el programa 'The Ellen DeGeneres Show' tenga algo que ver con esto, ya que recordemos que su pelo no salió precisamente beneficiado de esta visita.

"Qué bien sienta quitarse el pelo post-embarazo", escribió la actriz junto al vídeo. Además, Jessica Alba compartió en la misma publicación un collage con dos fotos: una antes de pasar por la peluquería y otra después.

El cambio entre ambas fotos es evidente. En la primera imagen su melena es más larga, sin embargo se ve muy dañada. Justo lo contrario de lo que ocurre con la segunda, su pelo aparece completamente saneado y con mucho más volumen.

Lo cierto es que el pelo dañado y la pérdida de volumen son algunas de las consecuencias del embarazo. Tras el parto, la mayor parte de las madres sufren una importante caída de pelo. Esto se debe, según ha explicado el experto capilar Marcel Salvador a Elle, a los cambios hormonales, ya que el porcentaje de estrógenos disminuye súbitamente y afecta al cuero cabelludo. Además, el cansancio y el estrés asociados al cuidado de un bebé tampoco ayudan demasiado. Y, según este experto, podrían pasar varios meses hasta que la mujer logre recuperar su densidad de cabello habitual.

Por este motivo, Jessica Alba ha recurrido a un nuevo corte de pelo para tratar de contrarrestar este efecto; algo que ha hecho que muchas mujeres y madres se sientan identificadas con la actriz: "Es exactamente lo que hice la semana pasada","Tengo la impresión de que debería hacer lo mismo", "Yo también tuve un bebé y tenía el pelo muy largo y pedí que me lo cortaran como el tuyo", "Hice lo mismo después de mis gemelos", se puede leer entre los comentarios de la publicación.