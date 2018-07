Cristina Pedroche estalla contra los que dicen que “se le pasa el arroz” para ser madre

Cristina Pedroche es una de las presentadoras de nuestro país más seguidas en redes sociales. Todo lo que publica gusta a miles de personas y, como siempre ocurre en estos casos, tampoco le faltan los que todo lo ven con malos ojos.

En esta ocasión la madrileña ha publicado un vídeo dando el biberón a Diego, el bebé de su representante María Acosta. Pedroche ha aprovechado el tierno momento para hablar de la maternidad, harta de que le pregunten si tiene pensado ser madre y cuestionen si a sus 29 años ya debería serlo.

"Qué preciosidad es Diego! Me encanta estar con él, ver cómo crece, su risa, lo simpático que es, sus mofletes...", empieza el tierno mensaje para luego ponerse bastante más seria.

"Y a raíz de los comentarios que he recibido, aunque yo no haya preguntado nada, os diré...

-no, no es mío, es de la bella @mariacosta77

-no, no creo que esté en una época buenísima para ser madre.

-no, no creo que al final se me “pase el arroz”.

-no, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé.

-no, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía.

-no, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro .

De verdad, dejemos que cada mujer haga lo que quiera con su vida y no presionemos. La maternidad es una opción que cada mujer debe poder elegir libremente. Muchos besos para tod@s"