Críticas a Lourdes Leon, la hija de Madonna, por mostrar sus axilas sin depilar

Madonna felicitaba el Año Nuevo a sus seguidores a través de Instagram con una imagen junto a su hija mayor Lourdes Leon, que ya se ha convertido en una joven guapa y estilosa. Ambas posaban sonrientes en una imagen con el pie de foto: "We Are Ready For You 2018" (Estamos preparadas para ti, 2018), pero la tierna estampa familiar se convirtió en el centro de muchas críticas.

"Ese sobaco peludo", "ostras, tiene más pelo en las axilas que yo en la cabeza" o "entiendo que quieras dejarte crecer el pelo de las axilas pero no hay necesidad de que nos lo enseñes, hermana", son algunos de los comentarios que los internautas han dejado en el perfil de Madonna, que no ha querido entrar al trapo de estos comentarios sexistas. Lourdes Leon no tiene vergüenza de mostrarse al natural, lo que demuestra que tiene una personalidad fuerte.