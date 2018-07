Dan Reynolds, cantante de Imagine Dragons, se quita la camiseta para mostrar su impresionante transformación

En noviembre de 2016, Dan Reynolds, cantante de Imagine Dragons, explicó que padecía espondilitis anquilosante, una enfermedad que le provocaba dolor crónico y que lo mejor para combatirlo era hacer ejercicio y controlar la alimentación.

Durante todo este tiempo, el artista ha cambiado sus hábitos y se ha visto reflejado en su físico. A través de las redes sociales, Reynolds ha compartido el antes y el después de su transformación gracias al deporte, que como él mismo dice, "me ha cambiado la vida y me ha ayudado a mejorar tras años de dolor crónico".

Asimismo, el cantante ha querido motivar a sus seguidores que vivan en una situación similar. "He estado una década luchando contra una enfermedad auto inmune (AS) que inflamó todas mis articulaciones. Ahora vivo sin dolor, he entrado en remisión y estoy más saludable que nunca", escribe Dan Reynolds, que le agradece su cambio de vida a su entrenador.