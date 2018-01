Demi Lovato desvela uno de sus mayores complejos con una foto en bañador

Cuesta creer que una chica joven, famosa, guapa, y que lo tiene absolutamente todo como Demi Lovato tenga algún tipo de inseguridad. Pero así es, y así lo ha desvelado ella misma en su última publicación de Instagram; una foto en la playa junto a la que ha escrito: “Sí, me siento insegura con mis piernas en esta foto pero la publico porque me veo tan feliz que este año he decidido que voy a dejar de lado mi perfeccionismo y que voy a potenciar la libertad para la autocrítica. Aprender a amar mi cuerpo de la forma que es es todo un reto pero también es un cambio de vida. Superar mi desorden alimenticio ha sido el viaje más desafiante de mi vida pero cada día lucho para llegar a una recuperación sólida incluso si a veces la cago. Hoy me siento fuerte. Todos podéis hacerlo también. ES posible. Gracias Dios por este nuevo capítulo en mi vida”.

Con este texto Demi Lovato revelaba uno de sus secretos mejor guardados, y dejaba claro cuáles son sus prioridades en este momento de su vida.

Además, la cantante etiquetó en su foto a un perfil llamado NEDA (The National Eating Disorders Association), La Asociación Nacional de Desórdenes Alimenticios. Como ya ha revelado en varias ocasiones, la cantante no ha conseguido superar totalmente la bulimia. Cada día lucha por vencer este trastorno alimenticio y quizá con este texto también pretenda concienciar, ayudar, y dar fuerza a personas que se encuentran en su misma situación.

No obstante, sus seguidores parecen no compartir su opinión, pues la fotografía acumula ya miles de comentarios ensalzando su belleza y su espectacular físico.