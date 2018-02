Demi Lovato publica una foto "orgullosa de sus muslos de no hacer dieta"

Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, Demi Lovato ha sufrido desde muy pequeña importantes trastornos alimenticios que, como ella misma confesó en su documental 'Simply complicated, aún no ha logrado superar completamente.

Sin embargo, hace un tiempo la cantante confesó a sus seguidores a través de Twitter una de sus decisiones más importantes: había dejado de hacer dieta. "Ya no me negaré gustos (en moderación) y no voy a mentir, he ganado algunos kilos desde que dejé de hacer dieta PERO he dejado a un lado el estrés crónico de lo que como porque no quiero darle ese ejemplo a mis fans", afirmó Demi.

Hace unos días, la artista quiso continuar dando ejemplo a sus seguidores y compartió una foto luciendo orgullosa sus piernas. "Orgullosa de lo que yo llamo muslos de no hacer dieta", escribía Demi junto a la imagen.

No obstante, por razones que se desconocen, la imagen ha sido eliminada de sus redes sociales, pero permaneció el tiempo suficiente para que muchos de sus seguidores la llenaran de halagos y piropos en los comentarios.

Sin embargo, no ha sido Demi Lovato la única que ha decidido sumarse a la lucha contra los injustos cánones de belleza instaurados hoy en día. Dulceida, Laura Escanes y otras influencers han publicado un vídeo en ropa interior para reivindicar el respeto por las mujeres sea cual sea su altura, tamaño o figura.