El desnudo integral de Paco León en medio de la naturaleza

El actor Paco León no ha dudado en darse un baño en el río para combatir las altas temperaturas y de paso ha inmortalizado el momento. La imagen ha causado sensación en las redes sociales.

"LA NATURALEZA ME PIDE NATURALEZA"

Suben las temperaturas en las grandes ciudades y para evitar derretirse de calor, los famosetes escapan del asfalto para trasladarse a la playa o la montaña... En este caso, Paco León ha elegido el río.

El actor ha optado por darse un respiro en la sierra y, para combatir el calor, no ha dudado en darse un refrescante chapuzón en el río. Sin bañador y en cuclillas, el actor posa en una foto en blanco y negro que ha publicado en su cuenta de Instagram. La imagen acumula ya más de 60.000 'me gusta'. "La naturaleza me pide naturaleza", escribía el joven actor.

No es la primera vez que Paco León publica imágenes suyas ligerito de ropa. Cuando llegó al millon de seguidores, lo celebró con un divertido vídeo en el que aparece corriendo y saltando por un campo de golf completamente desnudo. Sin duda. un llamamiento a la libertad de expresión y la creatividad.