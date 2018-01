El detalle de María José Suárez con su bebé por el que ha sido criticada en redes sociales

Maria José Suárez está pasando unos días junto a su pequeño Elías en Miami. Sol, calor, playa... ¿Qué más se puede pedir? Estaba encantada, y como toda madre feliz y orgullosa, Maria José no pudo resistirse a inmortalizar el momento para compartirlo con sus seguidores de Instagram.

Sin embargo, las fotografías parecen no haber hecho mucha gracia a los usuarios de Instagram que rápidamente han comenzado a criticar a la ex Miss España por "sobreexponer al sol a un niño tan pequeño". Algo a lo que la diseñadora no ha dudado en responder para aclarar el malentendido cuanto antes: "Amigas, llevamos protección total los dos y a Elías solo lo saco de la sombra para las fotos. ¡Que no cunda el pánico!" escribía en su perfil de Instagram.

Inmediátamente después, Maria José Suárez decidió compartir una divertidísima fotografía del niño en la playa para tratar de quitar hierro al asunto: "Si con lo bien que me he colocado yo en primera línea de playa para ligar en Miami Beach, la gaviota esta que ha hecho caca sobre mi cabeza hubiese tenido mejor puntería, me levanto y la lío parda aquí...”.