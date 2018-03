La discusión de Andrea Duro con una seguidora que le acusa de usar Photoshop

Las redes sociales son una herramienta muy útil para que actores, cantantes y otros personajes famosos estén en contacto con sus fans. Pero esto hace también que queden expuestos a recibir cualquier tipo de comentario o crítica, en algunas ocasiones nada agradables.

Esto es lo que le ha ocurrido a Andrea Duro con una de su seguidoras. La actriz publicó un selfie en el que una usuaria le pareció que estaba algo cambiada y le preguntó que qué le había pasado, a lo que la seguidora en cuestión le contestó: "Le ha pasado que retoca todas las fotos o es que no lo ves que nunca tiene la misma forma de nariz etc..jajajaja aquí nadie se da cuenta o que..."

Otros seguidores de Andrea la defendieron frente a esta acusación pero ella les respondió a un par de ellos: "Sin photoshop? jajajaja si en todas las fotos lo tiene ...nunca es igual la nariz cara ni nada.. habrá a verla en persona jajajaja .."

La propia Andrea, al ver estos comentarios respondió a la usuaria con un simple "cómo pica eh!", a lo que esta seguidora tampoco se quedó callada: "La verdad es que no! me gustaría que tú en persona me puedas ver... Ya me dirías si pica o no... En persona todo cambia... Por fotos es otra cosa...".