Un documental narra la vida de Camila Cabello y su difícil llegada a EEUU como inmigrante

La cantante Camila Cabello ha estrenado Made In Miami, un documental sobre su vida en el que ha revelado los detalles más íntimos y conmovedores de su historia como inmigrante en Estados Unidos.

Camila Cabello en su documental, 'Made In Miami' / Youtube

Camila Cabello vuelve a convertirse en el centro de la noticia, en esta ocasión por el estreno de su documental 'Made In Miami'. En 17 minutos de vídeo, la artista ha querido mostrar cómo ha sido su vida desde que llegó a Miami con sus padres, únicamente con unos cuantos juguetes dentro de una mochila, hasta lograr el ascenso a la fama.

El documental ha sido grabado en sus lugares favoritos de Miami, en la casa familiar y en la primera escuela a la que asistió Camila al llegar a Miami; e incluye entrevistas a amigos, vecinos, padres y la abuela de la artista.

La familia de Camila Cabello cuenta cómo la madre, Sinuhe Estrabao, se vio obligada a pasar junto a la pequeña Camila, que por aquel entonces tan solo tenía 5 años, 22 horas bajo custodia de Inmigración hasta ser admitidas como refugiadas cubanas en Estados Unidos.

El padre, Alejandro Cabello, no corrió con la misma suerte y no consiguió el visado para entrar a Estados Unidos; así que, tras meses de espera, decidió entrar en el país cruzando el río Bravo en la frontera con México.

"Quise compartir nuestra historia como inmigrantes y poner el foco sobre la inmigración", explica Camila, que además atribuye el gran éxito de su carrera a la valentía de sus padres.

La artista también ha hablado sobre el motivo que la llevó a abandonar la banda Fifth Harmony, y ha reconocido que lo hizo porque necesitaba cantar la música que ella componía: "No podía expresar lo que estaba sintiendo, no podía expresar mis emociones", explica.

En el documental, producido por Youtube y dirigido por Tabitha Denholm, la cantante ha querido hacer especial hincapié en su deseo de convertirse en la voz de aquellos inmigrantes que no son escuchados.

En apenas 24 horas, 'Made In Miami' ha acumulado más de 635 mil reproducciones en Youtube. Y Camila, por su parte, ha querido agradecer a todos los que han hecho posible que este documental salga a la luz: “Estoy muy orgullosa de mi familia y de nuestra historia y espero que inspire a otros a creer en sí mismos y alcanzar sus sueños. Gracias a todos los que contribuyeron”.