Dua Lipa abandona un concierto entre lágrimas por un problema de salud

La cantante Dua Lipa ha vivido uno de sus peores momentos sobre el escenario durante su concierto en Denver, Colorado (Estados Unidos). La artista se vio obligada a abandonar el escenario por un problema de salud que le impedía continuar cantando.

La cantante sufría esa noche una severa infección de oído que, de no ser curada a tiempo, podría causarle problemas de forma permanente. Aun así, Dua Lipa comenzó su show con la esperanza de aguantar y poder ofrecer a su público un buen espectáculo. Sin embargo, el dolor era tan insoportable que no le quedó más remedio que dirigirse a los asistentes y pedir disculpas. No podía continuar.

"He intentado de verdad aguantar para este show, quería daros un buen show chicos. Me siento tan mal por decepcionaros pero físicamente no puedo hacerlo y este no es el tipo de show que quiero ofrecero", explicaba la artista, que no pudo reprimir las lágrimas. "Lo siento mucho pero no voy a continuar esta noche".

Dua Lipa estaba emocionada y no pudo ocultar su tristeza y frustración. "Volveré", prometía y volvía a disculparse "lo siento mucho, muchas gracias".

Poco después, la cantante utilizaba sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. "Siento mucho haber tenido que detener el show de esta noche. He tenido una infección de oído en los últimos días. Pensé que podría sobrellevarlo pero era bastante doloroso y me advirtieron que si continuaba podría dañarme se forma permanente mi oído", escribía.

"Me siento muy mal por haberos decepcionado. De verdad quería completar este show para vosotros. Por favor, guardad las entradas, estoy trabajando para reubicar el concierto en otra fecha", concluyó.