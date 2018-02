Elizabeth Hurley comparte una foto en topless a sus 52 años luciendo su belleza inmortal

La empresaria Elizabeth Hurley ha cumplido ya los 52 años pero cualquiera lo diría.

La actriz suele enseñar a través de su cuenta de Instagram los modelos de bikini que ella misma comercializa. Como cualquier buena influencer que se precie, la actriz aprovecha para promocionar su marca de trajes de baño y accesorios para la playa.

Sitios paradisíacos, playas de ensueño... A Hurley le encanta la costa y por eso no es de extrañar que haya querido lucir palmito en su cuenta de Instagram publicando un selfie frente al espejo donde se puede ver un escote de infarto y un buen bronceado. La imagen de este 'semi topless' acumula ya más de 94.000 'me gusta'. ¡Si es que la belleza no tiene edad!