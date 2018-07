El emotivo mensaje con el que Justin Bieber confirma su compromiso con Hailey Baldwin: "Escucha alto y claro"

Según parece, tras la ruptura con Selena Gomez, Justin Bieber había entrado en una espiral de negación del amor, hasta este reencuentro con Hailey: "Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no me gustaría pasarla con nadie más. ¡Me haces mucho mejor y nos complementamos tanto el uno al otro! No puedo esperar para vivir el mejor momento de vida. Es gracioso, porque ahora contigo ¡todo parece tener sentido!".

Y continua el cantante: "Escucha alto y claro Hailey, ¡estoy taaaan enamorado de ti! Comprometido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, amándote paciente y cariñosamente".

Aquí puedes leer el texto completo, ¡toda una declaración de amor! "Iba a esperar un poco para decir algo, pero las palabras viajan rápido. Escucha alto y claro Hailey, ¡estoy taaaan enamorado de tí! Tan comprometido a pasar mi vida conociendo cada parte de tí, amándote paciente y cariñosamente. Prometo guiar a nuestra familia con honor e integridad permitiendo que Jesús a través del Espíritu Santo nos encamine en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos. ¡Mi corazón es absoluta y completamente tuyo y siempre te pondré a ti primero! Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no me gustaría pasarla con nadie más. ¡Me haces mucho mejor y nos complementamos tanto el uno al otro! No puedo esperar a vivir la mejor temporada de vida. Es gracioso porque ahora contigo ¡todo parece tener sentido!Lo que más me emociona es que mi hermano pequeño y mi hermana vean otro matrimonio saludable y estable ¡y busquen lo mismo! El tiempo de Dios es realmente perfecto, nos comprometimos en el séptimo día del séptimo mes. El número siete es el número de la perfección espiritual, ¡es verdad! ¡Googléenlo! ¿No es loco? Por cierto, de todas formas no planeé todo esto.¡Dios mío, se siente tan bien tener nuestro futuro asegurado! ¡Vamos a estar mejor a los 70, ¡cariño allá vamos! 'El que encuentra una mujer encuentra algo bueno y obtiene el favor del Señor!' ¡Este es el año de favor!".

Justin Bieber y Hailey Baldwin / Gtres

Justin Bieber comenzaba hace apenas unas semanas esta nueva etapa en su vida junto a la modelo Hailey Baldwin, con quien ya mantuvo una relación hace unos años. La locura en torno a este compromiso, la desataba el padre de la joven, al felicitar a la pareja públicamente, aunque después eliminó el tuit, ¡pero ya era tarde! También la madre de Bieber fue incapaz de contener la emoción en Twitter. Ríos de tinta han corrido, y muchos enloquecieron al ver el anillazo que lucía la modelo:

Ahora, la pregunta está clara: "Y la boda pa' cuándo"