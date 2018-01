El emotivo y valioso mensaje de Javier Calvo para los niños que "tienen miedo y están perdidos"

Javier Calvo y Javier Ambrossi (conocidos cariñosamente como Los Javis) no pudieron estar presentes en la gala 12 de Operación Triunfo, y el motivo no fue otro que los Premios Feroz. Su película 'La llamada' contaba con seis nominaciones y los creadores se llevaron dos galardones a casa: el de Mejor Tráiler y el de Mejor Comedia.

El equipo subió al escenario, Javier Calvo tomó la palabra y llegó el momento más conmovedor de la noche. En primer lugar dio las gracias a sus padres, a las actrices y en general a todo aquel que había hecho posible que el musical 'La llamada' se convirtiese en una película. Luego, hizo una sincera reflexión sobre la importancia de ser uno mismo aunque a veces nos flaqueen las fuerzas y nos sintamos solos o incomprendidos. Un alegato a favor de los derechos LGTBI tan necesario como esperanzador.

"La llamada habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y, pese a quien le pese, ser quien tú quieres ser", comenzó.

"Tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí cogiendo este premio. Si alguien, algún niño, alguna niña, alguna persona me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido, siente que no le van a querer, que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que tu familia te va a querer y que vas a cumplir tu sueño, y que yo y él vamos a escribir historias para que tú te sientas inspirado. De verdad, siempre", dijo tratando de aguantar las lágrimas.

El público se deshizo en aplausos tras las palabras del director, que consoló su sofocón en los brazos de su pareja y también director Javier Ambrossi.