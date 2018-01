Los enigmáticos mensajes con los que Alejandro Sanz se despide de Twitter

"Creo que voy a estar un poco ausente en twitter por un tiempo... o para siempre, no sé". Así se anunciaba Alejandro Sanz que dejaba de lado la red social en la que empezó a publicar mensajes en mayo de 2009.

El cantante se ha despedido de sus casi 19 millones seguidores con este mensaje, retuiteado en miles de ocasiones, y con el que acababa diciendo, "No me gustan los algoritmos que se aplican sobre ti y sobre mí. A mi lo que me importa es estar cerca de lo que sentimos. Y creo que no lo consigo en el canto del colibrí".

Sin embargo, la cuenta de Alejandro Sanz sigue activa, podemos seguir leyendo los más de 28.300 tuits que ha escrito durante estos años. No sabemos si también eliminará totalmente su perfil en Twitter, pero lo que ha dejado claro es que seguirá usando Instagram, donde también lanza mensajes misteriosos.

Asimsimo, el artista ha anunciado que está trabajando en un nuevo disco, y lo ha hecho con una foto en Instagram y unas palabras para descifrar con unos hashtags.