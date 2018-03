Enrique Iglesias publica un adorable vídeo ‘comiéndose a besos’ a uno de sus hijos

Enrique Iglesias , que siempre ha sido muy discreto con su vida privada, no ha podido resistir publicar en su perfil de Instagram varios momentos junto a sus pequeños mellizos. El último ha sido un vídeo en el que vemos como "se come a besos" a uno de ellos. ¡Cómo cambia la paternidad!

El pasado mes de diciembre Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convertían en padres de mellizos sin que en ningún momento se hubiese sabido que iban a ser padres.

Tanto el cantante como la ex tenista cuidan mucho su vida privada y son muy discretos con ella, motivo por el cuál nunca vimos a Kournikova embazarada, recurriendo a algunos trucos que ha desvelado más tarde su cuñado Julio José.

Pero con la llegada de Nicolás y Lucy parece que los recién estrenados papis se han "ablandado" un poco, siendo ellos mismos los que publicaron las primeras imágenes de los pequeños en las redes sociales. Y aunque siguen con su discreción habitual, Enrique no puede evitar compartir algún que otro momento paternal con sus seguidores.

El último ha sido un tierno vídeo en el que vemos como "se come a besos" a uno de los bebés junto a la frase "No me canso de mi sol". El pasado 16 de enero también compartió una preciosa imagen donde se le veía durmiendo junto a uno de los mellizos.

Ese mismo día también Anna hacía una "excepción" en su instagram apareciendo con su hijo en brazos dándole un beso con la misma frase utilizada por su chico "My sunshine".