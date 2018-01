Esta ha sido la canción más escuchada en Nochevieja para dar la bienvenida al 2018

Una cena elegante, las uvas preparadas, el cotillón, las copas de champán para brindar y... ¡la música!. Nada puede faltar la última noche del año, cuando amigos y familiares se unen para dar la bienvenida a un año nuevo. ¿Te imaginas cuál ha sido la canción más reproducida esa noche? No, no es Despacito...

El año 2017 ha visto nacer éxitos que recordaremos durante mucho tiempo: el Despacito de 'Luis Fonsi', el regreso de Taylor Swift con Look What You Make Me Do para 'Reputation' o el éxito de Havana, de Camila Cabello. Parece que su carrera en solitario tras su salida de Fifth Harmony está a punto de despegar.

Pues bien, después de un año completo, en el que Shakira nos ha hecho 'Chantaje' y Dua Lipa nos ha impuesto sus 'New Rules', la canción más reproducida para despedir el 2017 y dar la bienvenida al nuevo año ha sido 'rockstar', de Post Malone junto al trapero estadounidense 21 Savage. Spotify ha hecho público el dato este mismo martes.

El tema de Post Malone se ha convertido en el tema más popular del 31 de diciembre de 2017 llegando a acumular más de 614 millones de reproducciones. 'Havana', de Camila Cabello y 'New Rules', de Dua Lipa, le siguen en segundo y tercer lugar.

En nuestro país, 'Échame la Culpa', de Demi Lovato y Luis Fonsi, ha sido el tema más reproducido para dar la bienvenida al Año Nuevo. Los españoles continuaron las celebraciones con ritmos más reggaetoneros como 'Sensualidad', de Prince Royce, Bad Bunney y J Balvin. Les sigue de cerca Becky G con su éxito 'Mayores'.