Esto es lo que incluye la bolsa de regalos de los Grammy valorada en 24.000 euros

Rihanna y Pink con su hija en el backstage de los Grammy 2018 / Nicholas Hunt/Getty Images for NARAS

Una ceremonia de la talla de los Grammy o los Oscar cuida hasta el mínimo detalle, sobre todo en lo que se refiere a sus invitados. Para los premios del cine, son conocidas las 'goodie bags', que se les entrega a todos los asistentes.

La industria de la música no iba a ser menos y sus invitados tampoco se van a casa con las manos vacías. Harper's Bazaar ha revelado lo que contenía este año la bolsa con la que se obsequiaba a cada asistente y estamos seguros de que tu también vas a querer una.

Coincidiendo con el 60 Aniversario de los Premios, la compañía de marketing Distinctive Assets ha cuidado con todo detalle lo que se incluía en su interior y su valor asciende a 30.000 dólares (unos 24.000 euros).

A continuación te detallamos todo su contenido:

BELLEZA Y MODA:

- Seis muestras de perfume inspiradas en canciones como “Like a Virgin”, “Bésame mucho”, “Sexual Healing” y “I Put Spell On You” de Art Meets Art. MODA:

- Pintalabios que cambian de color de Blush & Whimsy. Productos de Bulletproof Coffee.

Tratamiento de rejuvenecimiento por el Dr. John Chao.

- Una mascarilla de CarboxTherapy de Lumisque.

- Un tratamiento de aceite de argán para el pelo de Crème of Nature.

- Esmalte de uñas de Emilie Heathe

- Un tratamiento anti edad de Evolved Science.

- Una semana en el Golden Door spa en California.

- Suplementos para perder peso de Hydroxycut Organic.

- Un set de pestañas de Incepcion of Beauty.

- HD Loose Pigments y Liquid Transformer de iSociety Cosmetics.

- Un entrenamiento en familia en Le Petit Cirque.

- Un neceser de maquillaje magnético de M·Y·O.

- Un masajeador de contorno de ojos recargable de Naipo.

- Tratamiento rejuvenecedor de la piel de Nurse Gigi.

- Polvos de maquillaje de Instant Mineral SPF45 Peter Thomas Roth Clinical Skincare.

- Tratamiento facial de limpieza One-Step Facial Cleanser y Ultimate Miracle Worker eye treatment de Philosoph.

- Champú en aceite Russian Amber de Prima Bella Luxury Products. Serum con Acido Hialurónico Quincy Herbals Skin Illuminating Vitamin C.

- Una camiseta de Hapiest Tee.

- Un cinturón de dieta por luz de Korean company LumiDiet.

- Un año de suministro de crema hidratante y base de maquillaje oxygenating foundation and moisturiser de Oxygenetics.

- Productos de aseo de Old Spice Red.

- Bolsos personalizados de Carrie’d NYC.

- Una bolsa-poncho de Dear Rain.

- Una camiseta “Live Uncaged” de Cotton Canary.

- Un Frey Clothing Care Kit.

- Tratamiento de pelo y limpieza facial de Shea Moisture.

- Jabón de sal marina de from Salt & Stone Soap Company.

- Una bolsa “chico” de The Gentle Barn. Joyería de The Giving Keys.

- Una caja “wellness” de The Lucky Box Club.

OTROS:

- Una suscripción en Book of the Month club.

- Un dispositivo para la limpieza de oídos de Clear Ear.

- El libro de cocina Cook Yourself Happy: The Danish Way.

- Una tarjeta regalo para Fireman Hospitality Group restaurants en Nueva York.

- Un libro de Curlee Girlee que enseña a las niñas que son únicas.

- Un juego de música de DropMix, para remezclar canciones.

- Un dispositivo de lectura para el móvil de Go Beyond Here.

- Una planta de GoodKarms.

- Un año de suministro de Healing Saint Luminosity de Dr. Jane 360.

- Una clase privada de cócteles en Liquor Lab en Nueva York.

#BuyACoatSaveAPuppy de Maison Atia.

- Una tableta de chocolate de Mraz Family Farms, de la familia de Jason Mraz.

- Un inhalador de vapor portatil de mypurmist Free.

- Snacks de Nothing But the Fruit (NBTF).

- Sangría de arándanos y arándanos secos de Oceans Spray.

- Una edición especial de la revista People.

- Libro de autoayufa Rule #1 Don’t Be #2, de Dan Milstein.

- Barras de proteínas de RxBar.

- Una sesión profesional de 90 minutos de telepronter en Sena-Series Media Training.

- Un dispensador de comida de animales por wifi de Shop Modern Innovations.

- Una botella de Southern Wicked Lemonade Moonshine, y muestras del nuevo sabor.

- Suplementos nutricionales para proteger el oído de Soundbites.

- Matetisles de Thankful, una página web que promueve la gratitud.

- Una tarjeta regalo de 100 dólares en Uber Eats.

- Botes de mantequilla de cacahuete de quinoa de Unreal Snacks Buy.

- Un M1 by MTG for McLEAR, un anillo inteligente para pagar.

- Un transporte VIP en el aeropuerto de Alpha Priority Worldwide

- Joyería personalizada de Grosse Japan.

- Suplementos de Euglena de la empresa japonesa de Sense Lab.

- Productos para alinear los dientes desde casa de Smile Direct Club.

- Gafas de sol con tecnoloía Polaroid de Solstice Sunglasses.

- Una guitarra acustica personalizada del grupo anti-tabaco, Epiphonr y la marca Gibson de guitarras.

- Un spinner de WowWee.