La explosiva sesión de fotos de Pilar Rubio embarazada que no ha gustado a todo el mundo

SU TERCER EMBARAZO

Pilar Rubio no tiene reparos en seguir poniéndose tacones y modelitos de lo más sexys en pleno embarazo. Así lo ha querido demostrar con una nueva sesión de fotos en las que la colaboradora de El Hormoguero aparece espectacular con un look bastante sensual... Que no ha quedado exento de polémica.