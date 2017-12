Facebook te avisará si alguien sube una foto tuya sin etiquetarte

Facebook no para de trabajar para tratar de proteger la privacidad de los usuarios, y para ello precisamente la red social planea desarrollar una nueva herramienta que detecte y avise cuando alguien sube una foto tuya sin etiquetarte. Es más, no solo te avisará si alguien ha publicado una foto tuya sin tu permiso, sino que también lo hará si alguien la utiliza como foto de perfil.

En un comunicado publicado en el blog de noticias de la compañía, Joaquín Candela, Director de Aprendizaje Automático aplicado a Facebook, explicaba cuál es el fin de esta nueva función: "estamos haciendo esto para evitar que las personas se hagan pasar por otros en Facebook".

La finalidad de esta nueva herramienta es simplemente la de proteger la privacidad de los usuarios y evitar que se utilicen fotografías con nuestras caras sin nuestro consentimiento. Pero además, según la propia compañía, también evitará las habituales suplantaciones de identidad en esta red social y permitirá detectar todo tipo de contenido malintencionado.

No obstante, no será una función obligatoria, como explica Joaquín Candela, cualquier usuario podrá desactivarla en la configuración de su cuenta: "siempre respetamos la configuración de privacidad que la gente selecciona al publicar una foto en Facebook (ya sean amigos, público o una audiencia personalizada), por lo que no recibirá una notificación si no está entre la audiencia marcada en dicha configuración". Esta explicación ha generado algunas dudas en cuanto a su utilidad, ya que según las palabras de Candelas si alguien está suplantando tu identidad pero te excluye de su audiencia puede seguir usando tus fotos sin que te enteres. Además, algunas personas también se han mostrado en contra de esta herramienta al considerar que podría ser utilizada por los acosadores para encontrar a sus víctimas.

En definitiva, tú tendrás el poder de decidir si esta función te resulta útil o si, por el contrario, la consideras perjudicial. Todo esto si finalmente llega a nuestro país, porque debido a las rigurosas medidas de privacidad es posible que esta herramienta de reconocimiento facial no llegue a estar disponible ni en Europa ni en Canadá. Pero para saberlo tendremos que esperar.