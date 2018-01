La foto de las hermanas Bella y Gigi Hadid posando desnudas para Vogue que ha incomodado a algunos

La edición británica de la revista Vogue ha contado para su número de marzo con las hermanas Bella y Gigi Hadid para su portada. Ambas modelos publicaron la suya en sus redes sociales, pero fue cuando la revista compartió en su Instagram una imagen en la que aparecían las dos juntas cuando estallaron comentarios de todo tipo.

A los elogios por la belleza de las hermanas Hadid, se unieron los comentarios que encontraban "incómoda" la imagen en la que dos hermanas aparecían desnudas. En la foto, las vemos a las dos sentadas en el suelo mirando a cámara mientras Gigi tiene su mano sobre el pecho de Bella y pasa su pierna izquierda sobre su hermana, que le coge del tobillo.

Pero sin duda, lo más comentado ha sido la cara de Bella Hadid, a la que muchos les ha costado reconocer acusando a la revista de pasarse con el Photoshop. "No reconozco a Bella. Lo estoy intentando, pero no lo veo", "¿Por qué Bella no se parece a Bella?" o "He tenido que mirar las etiquetas para saber quién era" son algunos de los mensajes sobre la extraña cara de la modelo.