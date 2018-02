La foto de Kim Kardashian con 17 años en la que está irreconocible

Kim Kardashian se ha convertido en todo un referente de estilo. Cualquiera de sus estilismos es copiado por miles y miles de personas, así como sus peinados e incluso su forma de maquillarse, poniendo de moda su famoso contouring.

Pero muchos años atrás, Kim era una adolescente como cualquier otra que no era precisamente la líder del grupo, sino que más bien era la mejor amiga y "asistente" de Paris Hilton, dándose a conocer en 2006 gracias a la heredera, época donde protagonizaron famosas fiestas de las que todo el mundo hablaba.

Un año más tarde empezaba su famoso reality Keeping Up With The Kardashians, que la catapultó a la fama así como a su madre y al resto de hermanas.

Precisamente la progenitora de todas ellas, Kris Jenner, es la que se ha encargado en recordar cómo era Kim de adolescente publicando hace unos días una foto en la que aparece junto a las pequeñas del clan, Kylie y Kendal, siendo unos bebés; y Kim tras ella con 17 años. ¡Vaya cambio!