La foto de Madonna que antes de criticarla deberías aplaudir

Si hay algo que caracteriza a Madonna es su personalidad y su autenticidad para luchar por sus derechos y por los de la sociedad. Además de hacerlo en sus actuaciones, la cantante también usa las redes sociales para mandar mensajes a sus seguidores, y al mundo entero.

Su última publicación en Instagram ha creado cientos de comentarios negativos. En la foto, hecha desde abajo, aparece la Reina del Pop, poco favorecida y haciendo topless, aunque tapa uno de sus pechos con unos trazos negros y el otro con un bolso Louis Vuitton, y viene acompañada de la frase: "Todavía babeando por un bolso".

A pesar de que detrás de esta excéntrica imagen hay una explicación, que muchos todavía no conocen, un grupo de usuarios de la red social ha escrito mensajes de desprecio, como "es patético que muestres tus viejos pechos con casi sesenta años", "lo siento por tus hijos, si fueras mi madre me avergonzaría", "¿Estás borracha?" o "las mujeres no deberíamos enseñar los pechos después de los cuarenta años".

Con esta foto, Madonna vuelve a demostrar que es libre de hacer lo que quiera, como siempre ha hecho con su música y sus vídeos, donde ha mezclado religión y política con música. Una vez más, la artista pretende romper con la discriminación por edad, ya lo hizo hace un tiempo. Y es que, ¿quién ha dicho que no se puede enseñar los pechos con 60 años? ¿Está prohibido?